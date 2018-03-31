Додано: Суб 31 бер, 2018 22:15

К чести данного банчика хочу поблагодарить банчик за возврат вклада моей дочери "под фонд", который состоялся прошлой недели. И хоть я и помнил, что вклад заканчивался мой фэйл состоял в том, что я не уточнил действующие на текущий момент в банке ставки. Думал заберем проценты + чуть-чуть тела (ну чтобы не перевалить за фонд), а остальное переложим еще на годик. Поэтому накануне звонили в банк и заказали всего 800 баксов. И вот день возврата, уже даже операционистка начала договор составлять, но озвучила ставку 4.1% в USD на год - по такой ставке в данной банке лично мне размещать депо на год - стремно. А имевшиеся столбы (мой и жены) уже были тоже наполнены "под фонд". Поэтому извинившись попросил выдать дочери все, что полагается, уже морально приготовившись, что сейчас станут рассказывать о том, что надо заказывать было деньгу заранее и т.д. и т.п., и как итог - сегодня в лучшей случае мы уйдем со штукой баксов. Каково же было мое удивление, когда операционист позвонив кассиру пригласила дочку пройти в кассу. Единственно извинилась, что дескать доллары будут не "синие" как мы приносили (и запомнили же), а "разные". В принципе в другой банке все данные баксы приняли без проблем. Ну а Меге - респект. После того как в конце прошлого года в привате пришлось обойти пяток отделений чтобы без предзаказа снять тысячу зелени (ну понадобилось тогда очень срочно) - то вот если честно - не ожидал что Мега проявит такую покладистость и был приятно удивлен.