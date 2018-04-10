Мне сегодня банк прислал СМС - предлагает депозит в гривне под 16%, в долларах под 5%, в еврах под 4%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:59
Мне сегодня банк прислал СМС - предлагает депозит в гривне под 16%, в долларах под 5%, в еврах под 4%.
Жадность и Отвага!
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