Мне сегодня банк прислал СМС - предлагает депозит в гривне под 16%, в долларах под 5%, в еврах под 4%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:59
Мне сегодня банк прислал СМС - предлагает депозит в гривне под 16%, в долларах под 5%, в еврах под 4%.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:06
Re: Мегабанк
lubopytnaya
На самом деле это не депозит, а депозитный сертификат.
Депозиты - до 4,6% (включая 0,1% бонуса) и 15,1%.
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:09
Вполне может быть, но я и не интересовалась, т.к. у меня и так уже под фонд до декабря под 5,6%
Жадность и Отвага!
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