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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:59

  wolt450 написав:по долару підняли до 4,5%

Мне сегодня банк прислал СМС - предлагает депозит в гривне под 16%, в долларах под 5%, в еврах под 4%.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:06

Re: Мегабанк

lubopytnaya

На самом деле это не депозит, а депозитный сертификат.
Депозиты - до 4,6% (включая 0,1% бонуса) и 15,1%.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:09

  Сержик написав:lubopytnaya

На самом деле это не депозит, а депозитный сертификат.

Вполне может быть, но я и не интересовалась, т.к. у меня и так уже под фонд до декабря под 5,6%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:50

Сержик C Приватом даже ровнять не стоит. Всегда нужно вспомнить кто стоит за спиной, какой инвестор
kirillDot
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:51

Сержик ставки действительно неплохи сейчас
kirillDot
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:01

  lubopytnaya написав:
  wolt450 написав:по долару підняли до 4,5%

Мне сегодня банк прислал СМС - предлагает депозит в гривне под 16%, в долларах под 5%, в еврах под 4%.


Процентная ставка в USD 5,00% (срок вклада 24 мес.)

рановато как по мне, я так думаю по году, до выборов президента. Мало ли что?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:09

lubopytnaya видела только до 4,5%
Nevo
 
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