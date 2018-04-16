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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:55
kreuz
Насколько я знаю пополнить депозит без внесения первоначальной минимальной суммы на счёт невозможно. Депозит открывается и сразу должны быть зачислены средства. Потом можно пополнить депозит как и любой свой счёт, указать номер счёта, МФО банка, ИНН клиента.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 19:38
hvilya написав:kreuz
Новые ставки действуют с 16.04. по 27.04
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Додано: Пон 16 кві, 2018 23:56
Витамин написав:kreuz
Насколько я знаю пополнить депозит без внесения первоначальной минимальной суммы на счёт невозможно. Депозит открывается и сразу должны быть зачислены средства. Потом можно пополнить депозит как и любой свой счёт, указать номер счёта, МФО банка, ИНН клиента.
А если в один день всё успеть?
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:37
То есть? Повторюсь, что депозит без внесения первоначальной минимальной суммы на счёт невозможно. Изначально открываешь депозит и сразу ложишь туда деньги, минимальная сумма которая определена банком. Или вы хотите возиться с депозитом, и при открытии одну сумму внести, а через пару часов в этот же день снова пополнить его? Не легче внести всю сумму сразу...
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:12
hvilya написав:kreuz
Новые ставки действуют с 16.04. по 27.04
А где написано, что именно по 27.04?
Это ж надо, я 13.04. переоформлял депозиты на год, и еще была ставка 15%(+0,2 для постоянного клиента)...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:14
Витамин написав:kreuz
Насколько я знаю пополнить депозит без внесения первоначальной минимальной суммы на счёт невозможно. Депозит открывается и сразу должны быть зачислены средства. Потом можно пополнить депозит как и любой свой счёт, указать номер счёта, МФО банка, ИНН клиента.
вы про конкретно мегабанк говорите или вообще?
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:21
J
Сейчас конкретно про мегу, но это присутствует и вообще в целом везде
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Витамин
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:25
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та не уследить за ставками
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:27
Витамин написав:J
Сейчас конкретно про мегу, но это присутствует и вообще в целом везде
не везде
некоторые пишут
"клиент вносит сумму депо в течениии 3-х дней наличными либо безналичным переводом"
"при не внесении денег договор считается не заключенным"
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:38
J
Значит не везде. Но про Мегабанк инфа точная
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Витамин
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