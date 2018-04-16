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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:42
Искатель написав: hvilya написав:kreuz
Новые ставки действуют с 16.04. по 27.04
А где написано, что именно по 27.04?
Это ж надо, я 13.04. переоформлял депозиты на год, и еще была ставка 15%(+0,2 для постоянного клиента)...
Звонила на горячую линию
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:26
Витамин написав:
То есть? Повторюсь, что депозит без внесения первоначальной минимальной суммы на счёт невозможно. Изначально открываешь депозит и сразу ложишь туда деньги, минимальная сумма которая определена банком. Или вы хотите возиться с депозитом, и при открытии одну сумму внести, а через пару часов в этот же день снова пополнить его? Не легче внести всю сумму сразу...
Тяжелее, а главное дороже. Мне по безналу надо, чтобы без комиссий выйти оттуда и зайти сюда.
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