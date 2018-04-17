RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:42

  Искатель написав:
  hvilya написав:kreuz
Новые ставки действуют с 16.04. по 27.04


А где написано, что именно по 27.04?
Это ж надо, я 13.04. переоформлял депозиты на год, и еще была ставка 15%(+0,2 для постоянного клиента)...


Звонила на горячую линию
hvilya
 
Повідомлень: 99
З нами з: 20.12.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:26

  Витамин написав:То есть? Повторюсь, что депозит без внесения первоначальной минимальной суммы на счёт невозможно. Изначально открываешь депозит и сразу ложишь туда деньги, минимальная сумма которая определена банком. Или вы хотите возиться с депозитом, и при открытии одну сумму внести, а через пару часов в этот же день снова пополнить его? Не легче внести всю сумму сразу... :?:

Тяжелее, а главное дороже. Мне по безналу надо, чтобы без комиссий выйти оттуда и зайти сюда.
kreuz
 
Повідомлень: 927
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 07:22

  Искатель написав:
  hvilya написав:kreuz
Новые ставки действуют с 16.04. по 27.04


А где написано, что именно по 27.04?
Это ж надо, я 13.04. переоформлял депозиты на год, и еще была ставка 15%(+0,2 для постоянного клиента)...

А как считают срок окончания на 3-5 месяцев? Дата открытия + 3-5 месяцев? Если бы 17 числа открыл, то забрать мог бы 17 июля-августа-сентября, нет никаких следующих дней или ещё чего-нить? И как % выплачивают в таких вкладах, по 1-ым числам или по дате открытия? Спасибо.
kreuz
 
Повідомлень: 927
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:01

kreuz это вклад на 3 и 5 месяцев,проценты начисляют в первый рабочий день.
Анюта
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.06.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:11

  kreuz написав:
  Искатель написав:
  hvilya написав:kreuz
Новые ставки действуют с 16.04. по 27.04


А где написано, что именно по 27.04?
Это ж надо, я 13.04. переоформлял депозиты на год, и еще была ставка 15%(+0,2 для постоянного клиента)...

А как считают срок окончания на 3-5 месяцев? Дата открытия + 3-5 месяцев? Если бы 17 числа открыл, то забрать мог бы 17 июля-августа-сентября, нет никаких следующих дней или ещё чего-нить? И как % выплачивают в таких вкладах, по 1-ым числам или по дате открытия? Спасибо.


Выплаты процентов по в кладам с ежемесячной выплатой происходит каждого первого числа
hvilya
 
Повідомлень: 99
З нами з: 20.12.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:15

kreuz
Если 17 апреля разместить депозит "Строковий з правом поповнення. Виплата відсотків-щомісячно" сроком на 3 месяца, то дата его окончания даного вклада будет 17 июля. И получается что перенос возможен только лишь, если дата окончания вклада припадет на выходные дни. В таком случае датой окончания вклада будет первый рабочий день.
Sijen
 
Повідомлень: 178
З нами з: 26.01.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 216217218219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, makor06 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5946)
18.04.2018 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.