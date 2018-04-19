Витамин написав:То есть? Повторюсь, что депозит без внесения первоначальной минимальной суммы на счёт невозможно. Изначально открываешь депозит и сразу ложишь туда деньги, минимальная сумма которая определена банком. Или вы хотите возиться с депозитом, и при открытии одну сумму внести, а через пару часов в этот же день снова пополнить его? Не легче внести всю сумму сразу...
Тяжелее, а главное дороже. Мне по безналу надо, чтобы без комиссий выйти оттуда и зайти сюда.
hvilya написав:kreuz Новые ставки действуют с 16.04. по 27.04
А где написано, что именно по 27.04? Это ж надо, я 13.04. переоформлял депозиты на год, и еще была ставка 15%(+0,2 для постоянного клиента)...
А как считают срок окончания на 3-5 месяцев? Дата открытия + 3-5 месяцев? Если бы 17 числа открыл, то забрать мог бы 17 июля-августа-сентября, нет никаких следующих дней или ещё чего-нить? И как % выплачивают в таких вкладах, по 1-ым числам или по дате открытия? Спасибо.
hvilya написав:kreuz Новые ставки действуют с 16.04. по 27.04
А где написано, что именно по 27.04? Это ж надо, я 13.04. переоформлял депозиты на год, и еще была ставка 15%(+0,2 для постоянного клиента)...
А как считают срок окончания на 3-5 месяцев? Дата открытия + 3-5 месяцев? Если бы 17 числа открыл, то забрать мог бы 17 июля-августа-сентября, нет никаких следующих дней или ещё чего-нить? И как % выплачивают в таких вкладах, по 1-ым числам или по дате открытия? Спасибо.
Выплаты процентов по в кладам с ежемесячной выплатой происходит каждого первого числа
kreuz Если 17 апреля разместить депозит "Строковий з правом поповнення. Виплата відсотків-щомісячно" сроком на 3 месяца, то дата его окончания даного вклада будет 17 июля. И получается что перенос возможен только лишь, если дата окончания вклада припадет на выходные дни. В таком случае датой окончания вклада будет первый рабочий день.