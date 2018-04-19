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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:42
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:26
Тяжелее, а главное дороже. Мне по безналу надо, чтобы без комиссий выйти оттуда и зайти сюда.
Додано: Сер 18 кві, 2018 07:22
А как считают срок окончания на 3-5 месяцев? Дата открытия + 3-5 месяцев? Если бы 17 числа открыл, то забрать мог бы 17 июля-августа-сентября, нет никаких следующих дней или ещё чего-нить? И как % выплачивают в таких вкладах, по 1-ым числам или по дате открытия? Спасибо.
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:01
kreuz это вклад на 3 и 5 месяцев,проценты начисляют в первый рабочий день.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:11
Выплаты процентов по в кладам с ежемесячной выплатой происходит каждого первого числа
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:15
kreuz
Если 17 апреля разместить депозит "Строковий з правом поповнення. Виплата відсотків-щомісячно" сроком на 3 месяца, то дата его окончания даного вклада будет 17 июля. И получается что перенос возможен только лишь, если дата окончания вклада припадет на выходные дни. В таком случае датой окончания вклада будет первый рабочий день.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 02:52
MarinaEv
И на 1 апреля он снова в тройке лучших!! по версии НБУ
Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:30
Этот советский г***банк в очередной раз (!) понарушал целую кучу нормативов НБУ, причем и один из самых серъезных - Н2. А вы тут все, проценты считаете. Ну-ну.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:22
bobcat, Цитата: "норматив Н2 відображає здатність банку своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями".
Это очень важный норматив, который должен находиться на уровне не менее 10%. Нарушение очередное (!) данного норматива, говорит о крайне недостаточном запасе ликвидности у кредитной организации. Эти хронические нарушения нормативов вкупе с отвратным советским сервисом не должны, как мне кажется, мотивировать к сотрудничеству с этим банком.
Кроме того, неисполнение нормативов может быть чревато штрафными санкциями со стороны НБУ, запретом на осуществление определенных банковских операций, а в случае многократных нарушений теоретически повод для ВА и вывода с рынка, но в данном случае, пока, маловероятно.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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