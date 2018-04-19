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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:34
Акционер - ЕБРР. Будет НБУ совершать телодвижения?
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sergio_bender
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