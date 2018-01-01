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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:34
Re: Мегабанк
Акционер - ЕБРР. Будет НБУ совершать телодвижения?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:57
Есть зафиксированые требования к банку по показателю.
10 % это требования на 01.01.19
На 01.01.18 нужно было выполнять 7%
На данный момент показатель выше 8
Таким образом норматив на данный момент у мегабанка соблюдается!
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