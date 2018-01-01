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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:34

Re: Мегабанк

Акционер - ЕБРР. Будет НБУ совершать телодвижения?
sergio_bender
 
Повідомлень: 42
З нами з: 19.12.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:57

Есть зафиксированые требования к банку по показателю.
10 % это требования на 01.01.19
На 01.01.18 нужно было выполнять 7%
На данный момент показатель выше 8
Таким образом норматив на данный момент у мегабанка соблюдается!
Marchuk
 
Повідомлень: 73
З нами з: 29.11.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:00

sergio_bender
думаю не рискнет
Nevo
 
Повідомлень: 228
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:07

  Nevo написав:sergio_bender
думаю не рискнет

Если ему что и помешает, то уж точно не состав акционеров. Был уже такой банк с американским агротрейдером в акционерах, а под нож его долго не отправляли по другим причинам, да и выйти дали всем вот этим любим друзям. Так что риски оценивайте без иллюзий, готовьтесь к худшему, ну а если пронесёт, будет приятный сюрприз...
kreuz
 
Повідомлень: 938
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Подякував: 106 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:24

Банк без достаточного объема капитала рано или поздно станет неплатежеспособным. Всё. Остальное - патетика :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлень: 1988
З нами з: 10.08.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 283 раз.
 
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