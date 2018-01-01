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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:34
Re: Мегабанк
Акционер - ЕБРР. Будет НБУ совершать телодвижения?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:57
Есть зафиксированые требования к банку по показателю.
10 % это требования на 01.01.19
На 01.01.18 нужно было выполнять 7%
На данный момент показатель выше 8
Таким образом норматив на данный момент у мегабанка соблюдается!
Додано: Суб 21 кві, 2018 11:07
Если ему что и помешает, то уж точно не состав акционеров. Был уже такой банк с американским агротрейдером в акционерах, а под нож его долго не отправляли по другим причинам, да и выйти дали всем вот этим любим друзям. Так что риски оценивайте без иллюзий, готовьтесь к худшему, ну а если пронесёт, будет приятный сюрприз...
Додано: Суб 21 кві, 2018 12:24
Банк без достаточного объема капитала рано или поздно станет неплатежеспособным. Всё. Остальное - патетика
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 23 кві, 2018 22:45
Solar_simfi
Типа они отмазались:
В Мегабанке в понедельник сообщили, что «на сегодняшний день уровень норматива Н2 Мегабанка отвечает требованиям соответствующих нормативных актов НБУ». «В течение 2018 года планируется реализовать ряд мер по повышению данного показателя», - сообщили в пресс-службе.
Но что-то не верится, что уже Н2 не нарушают. Скорее, имеют ввиду, что НБУ им разрешил нарушать
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