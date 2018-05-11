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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:33
Re: Мегабанк
Что там с майскими, кто знает как банк будет работать?
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:03
Re: Мегабанк
Как и все банки Украины - 28 апреля - 1 мая выходной, 2-5 мая рабочие, 6 выходной, 7-8 рабочие, 9 выходной.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:33
кому интересно
Додано: Суб 12 тра, 2018 08:19
А в чём тут прогресс наблюдается? По мне так это тревожный звоночек, когда в ленте новостей банку похвастаться больше нечем. Дельту такие деньги, а тем более новости аж ни разу не спасли...
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