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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:33

Re: Мегабанк

Что там с майскими, кто знает как банк будет работать?
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:03

Re: Мегабанк

Как и все банки Украины - 28 апреля - 1 мая выходной, 2-5 мая рабочие, 6 выходной, 7-8 рабочие, 9 выходной.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:33

кому интересно
https://www.megabank.ua/ua/news/news07052018
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:35

Nevo
Прогресс
Froman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:19

  Froman написав:Nevo
Прогресс

А в чём тут прогресс наблюдается? По мне так это тревожный звоночек, когда в ленте новостей банку похвастаться больше нечем. Дельту такие деньги, а тем более новости аж ни разу не спасли...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:32

kreuz
а что в каждом банке что не день так ошеломительный успех
Froman
 
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  #<1 ... 218219220221
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