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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:33
Что там с майскими, кто знает как банк будет работать?
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Nevo
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:03
Как и все банки Украины - 28 апреля - 1 мая выходной, 2-5 мая рабочие, 6 выходной, 7-8 рабочие, 9 выходной.
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Flamingo
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:33
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Nevo
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:35
Nevo
Прогресс
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Froman
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Додано: Суб 12 тра, 2018 08:19
Froman написав:Nevo
Прогресс
А в чём тут прогресс наблюдается? По мне так это тревожный звоночек, когда в ленте новостей банку похвастаться больше нечем. Дельту такие деньги, а тем более новости аж ни разу не спасли...
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kreuz
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:32
kreuz
а что в каждом банке что не день так ошеломительный успех
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Froman
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:22
Тревожный звоночек это когда вообще нечем похвастаться
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Nevo
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Додано: Вів 15 тра, 2018 17:17
Невідомо хто злив мій тел. номер і коли,
але від банки прийшла СМС наступного змісту -
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greenozon
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:19
Не Вы первый, и не первый раз Вам пришло.
greenozon написав:
Невідомо хто злив мій тел. номер і коли,
але від банки прийшла СМС наступного змісту -
"Депозити до 16% UAH, 5% USD, 4% EURO від Мегабанку. Т.044xxxx0
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Інкогніто
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