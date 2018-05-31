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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:36

Re: Мегабанк

Сьогодні підняли депозитні ставки:
https://www.megabank.ua/ua/deposit/srok ... opolnenija
Тарас85
 
Повідомлень: 112
З нами з: 09.06.15
Подякував: 46 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:54

  Тарас85 написав:Сьогодні підняли депозитні ставки:
https://www.megabank.ua/ua/deposit/srok ... opolnenija

по доллару - как и было
Stringer
 
Повідомлень: 7611
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
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1
  #<1 ... 219220221222
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