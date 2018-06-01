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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:36
Re: Мегабанк
Сьогодні підняли депозитні ставки:
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:54
по доллару - как и было
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:19
Stringer
дійсно так є, але для фіксації ставки на певний період не погано, єдине, щоб дозволяли згодом поповнювати
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:32
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 01 чер, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:42
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04
сорри - перепупал ветку ) монобанк с мегабанком )
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