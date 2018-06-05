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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:00
Квесторе_поверніться написав: GXL написав: TDK написав:
Кто-нибудь пользовался интернет-банком?
Платный или бесплатный?
Вроде бы депозиты можно открывать онлайн...
Депозиты нельзя открывать
ч-з ИБ, только в отделении.
Информация от менеджера.
а поповнювати з картки чи поточного?
Пока только ч-з кассу.
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GXL
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:02
GXL, в відділенні казали що по СЕПу можна гривнядепо поповнювати. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:14
Квесторе_поверніться написав:GXL
, в відділенні казали що по СЕПу можна гривнядепо поповнювати. Ні?
Не питав.
Відділення поряд.
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GXL
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:15
TDK
Бесплатно конечно. Можно оставить на официальном сайте Меги он-лайн заявку на формление депозита для получения бонуса при открытии депозита в отделении
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hvilya
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:19
hvilya
но открыть депозит все равно можно только в отделении
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ironicPP
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:22
ИБ в стадии разработки. Все будет, ждем
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:34
hvilya написав:TDK
Бесплатно конечно. Можно оставить на официальном сайте Меги он-лайн заявку на формление депозита для получения бонуса при открытии депозита в отделении
Насколько я понял, при текущих %% ставках никакие бонусы не действуют, кроме как в валюте на год +0,1%.
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GXL
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