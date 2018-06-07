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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:00

  Квесторе_поверніться написав:
  GXL написав:
  TDK написав:Кто-нибудь пользовался интернет-банком?
Платный или бесплатный?
Вроде бы депозиты можно открывать онлайн...


Депозиты нельзя открывать ч-з ИБ, только в отделении.
Информация от менеджера.

а поповнювати з картки чи поточного?


Пока только ч-з кассу.
GXL
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:02

GXL, в відділенні казали що по СЕПу можна гривнядепо поповнювати. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:14

  Квесторе_поверніться написав:GXL, в відділенні казали що по СЕПу можна гривнядепо поповнювати. Ні?


Не питав.
Відділення поряд.
GXL
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:15

TDK
Бесплатно конечно. Можно оставить на официальном сайте Меги он-лайн заявку на формление депозита для получения бонуса при открытии депозита в отделении
hvilya
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:19

hvilya
но открыть депозит все равно можно только в отделении
ironicPP
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:22

ИБ в стадии разработки. Все будет, ждем
Sijen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:34

  hvilya написав:TDK
Бесплатно конечно. Можно оставить на официальном сайте Меги он-лайн заявку на формление депозита для получения бонуса при открытии депозита в отделении


Насколько я понял, при текущих %% ставках никакие бонусы не действуют, кроме как в валюте на год +0,1%.
GXL
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:33

Re: Мегабанк

Квесторе_поверніться написав:GXL, в відділенні казали що по СЕПу можна гривнядепо поповнювати. Ні?
По сэпу доходят пополнения
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:45

  Chicheva написав:
Квесторе_поверніться написав:GXL, в відділенні казали що по СЕПу можна гривнядепо поповнювати. Ні?
По сэпу доходят пополнения

+1 При том вроде даже вечерний поезд из Аллы день в день по выписке рисуют, расчёт % правда ещё не проверял...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:59

  GXL написав:
  hvilya написав:TDK
Бесплатно конечно. Можно оставить на официальном сайте Меги он-лайн заявку на формление депозита для получения бонуса при открытии депозита в отделении


Насколько я понял, при текущих %% ставках никакие бонусы не действуют, кроме как в валюте на год +0,1%.


Таки дают +0,2% в гривне и 0,1% в валюте, если регистрировать заявку на сайте или в КЦ.
GXL
 
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