GXL написав:
Таки дают +0,2% в гривне и 0,1% в валюте, если регистрировать заявку на сайте или в КЦ.
Я вчера открывал, сразу +0,2% в гривне (есть действующий депозит) - все согласно условиям бонусной программы. Никакой заявки не надо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:15
Я вчера открывал, сразу +0,2% в гривне (есть действующий депозит) - все согласно условиям бонусной программы. Никакой заявки не надо.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:57
Т.е. клиентам банка будет 16,7% годовых в гривне, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:40
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