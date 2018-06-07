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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:15

  GXL написав:
  GXL написав:
  hvilya написав:TDK
Бесплатно конечно. Можно оставить на официальном сайте Меги он-лайн заявку на формление депозита для получения бонуса при открытии депозита в отделении


Насколько я понял, при текущих %% ставках никакие бонусы не действуют, кроме как в валюте на год +0,1%.


Таки дают +0,2% в гривне и 0,1% в валюте, если регистрировать заявку на сайте или в КЦ.

Я вчера открывал, сразу +0,2% в гривне (есть действующий депозит) - все согласно условиям бонусной программы. Никакой заявки не надо.
Философ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:57

  Философ написав:Я вчера открывал, сразу +0,2% в гривне (есть действующий депозит) - все согласно условиям бонусной программы. Никакой заявки не надо.

Т.е. клиентам банка будет 16,7% годовых в гривне, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:40

  Искатель написав:
  Философ написав:Я вчера открывал, сразу +0,2% в гривне (есть действующий депозит) - все согласно условиям бонусной программы. Никакой заявки не надо.

Т.е. клиентам банка будет 16,7% годовых в гривне, да?

Да
Flamingo
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  #<1 ... 221222223224
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