GXL написав:
Таки дают +0,2% в гривне и 0,1% в валюте, если регистрировать заявку на сайте или в КЦ.
Я вчера открывал, сразу +0,2% в гривне (есть действующий депозит) - все согласно условиям бонусной программы. Никакой заявки не надо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:15
Я вчера открывал, сразу +0,2% в гривне (есть действующий депозит) - все согласно условиям бонусной программы. Никакой заявки не надо.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:57
Т.е. клиентам банка будет 16,7% годовых в гривне, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:40
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:41
Подскажите, если смысл застолбить 1000 грн под 16,7 на год, чтоб зимой после слива пополнить или могут пополнение порезать, спс.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:57
Могут порезать
Порежут - ну, полежит 1000
Если для открытия вклада не нужны особые затраты времени и денег (типа поездка в другой город) - застолбите, ничего же не потеряете
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:01
vollena71
спс, просто хотел узнать были уже такие случаи, грешит ли эта банка таким...
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:15
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:38
ну щас они любят по другому резать.
не по дате открытия депо а по проценту.
если они считают какой то процент для себя высоким то запрещают пополнять такие депо не зависимо от того когда оно открывалось.
а вообще вы их договор читали? у них в договоре написано что они вообще все что угодно могут менять а не только пополнение.
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