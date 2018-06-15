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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:51
Re: Мегабанк
Мегабанк стабільний, його депоповедінка також
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 11 чер, 2018 21:59
Black Jack - White Business
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:44
Re: Мегабанк
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