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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:51
Мегабанк стабільний, його депоповедінка також
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:42
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:44
mephala написав:
а вообще вы их договор читали? у них в договоре написано что они вообще все что угодно могут менять а не только пополнение.
да, но при этом если клиент не согласен с изменениями - то может забрать без потерь
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Додано: Суб 16 чер, 2018 00:09
Народ, подскажите стоит заходить в эту банку под фонд?
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Додано: Суб 16 чер, 2018 10:43
логан1919 написав:
Народ, подскажите стоит заходить в эту банку под фонд?
Я зашел. А Вы решайте для себя.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Суб 16 чер, 2018 10:57
логан1919 написав:
Народ, подскажите стоит заходить в эту банку под фонд?
В гривні?
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