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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 13:19
А кто конечный бенефициар этой банки?
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логан1919
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Додано: Нед 17 чер, 2018 13:32
логан1919 написав:
А кто конечный бенефициар этой банки?
Суботін Віктор Георгійович 60,8887 % банки.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 чер, 2018 13:54
Квесторе_поверніться написав:
60,8887
60,8887209342034752034
якщо вже дуже точно
+50грн !
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greenozon
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