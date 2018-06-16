Додано: Нед 17 чер, 2018 20:47

J написав: lubopytnaya написав: ,

Лично я в $$$ под фонд

Лично я в $$$ под фонд

тут логическая ошибка

держите в $ т.к. не хотите терять на девальвации,

но при девальвации то что вы хотите сохранить вылезет за пределы фонда

и не будет возмещено из ФГВ тут логическая ошибкадержите в $ т.к. не хотите терять на девальвации,но при девальвации то что вы хотите сохранить вылезет за пределы фондаи не будет возмещено из ФГВ

Держу в $, т.к. не имею никакого желания бегать в кедах туда-сюдаА варианты с матрацами, грушами и банковскими ячейками я не рассматриваю априори.Про девальвацию я слышу уже 10 лет, в течение которых я прошла 14 или 15 ВА, уже сбилась со счета... Ни при одной ВА я ничего не потеряла, кроме сумм менее 10 грн, которые Фонд никому не возвращает.Поэтому я давно уже сижу на попе ровно, но полностью отдаю себе отчет, что, как гласит восточная мудрость: "Если ты сегодня за один час наловил 10 рыбин, то это вовсе не значит, что завтра за 10 часов ты выловишь хотя бы одну"Так что, я всегда готова к варианту Бог дал - Бог взял