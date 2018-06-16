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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 13:19
Re: Мегабанк
А кто конечный бенефициар этой банки?
Додано: Нед 17 чер, 2018 13:32
Додано: Нед 17 чер, 2018 13:54
Re: Мегабанк
+50грн !
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Додано: Нед 17 чер, 2018 19:55
Лично я в $$$ под фонд
Через пару месяцев заканчивается годовой.
По окончании выносить не планирую, ибо некуда.
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:17
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:47
Держу в $, т.к. не имею никакого желания бегать в кедах туда-сюда
А варианты с матрацами, грушами и банковскими ячейками я не рассматриваю априори.
Про девальвацию я слышу уже 10 лет, в течение которых я прошла 14 или 15 ВА, уже сбилась со счета... Ни при одной ВА я ничего не потеряла, кроме сумм менее 10 грн, которые Фонд никому не возвращает.
Поэтому я давно уже сижу на попе ровно, но полностью отдаю себе отчет, что, как гласит восточная мудрость: "Если ты сегодня за один час наловил 10 рыбин, то это вовсе не значит, что завтра за 10 часов ты выловишь хотя бы одну"
Так что, я всегда готова к варианту Бог дал - Бог взял
Жадность и Отвага!
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