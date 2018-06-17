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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 13:19
А кто конечный бенефициар этой банки?
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логан1919
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Додано: Нед 17 чер, 2018 13:32
логан1919 написав:
А кто конечный бенефициар этой банки?
Суботін Віктор Георгійович 60,8887 % банки.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 чер, 2018 13:54
Квесторе_поверніться написав:
60,8887
60,8887209342034752034
якщо вже дуже точно
+50грн !
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greenozon
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Додано: Нед 17 чер, 2018 19:55
Квесторе_поверніться написав: логан1919 написав:
Народ, подскажите стоит заходить в эту банку под фонд?
В гривні?
Лично я в $$$ под фонд
Через пару месяцев заканчивается годовой.
По окончании выносить не планирую, ибо некуда.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:17
lubopytnaya написав:
,
Лично я в $$$ под фонд
тут логическая ошибка
держите в $ т.к. не хотите терять на девальвации,
но при девальвации то что вы хотите сохранить вылезет за пределы фонда
и не будет возмещено из ФГВ
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J
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:47
J написав: lubopytnaya написав:
,
Лично я в $$$ под фонд
тут логическая ошибка
держите в $ т.к. не хотите терять на девальвации,
но при девальвации то что вы хотите сохранить вылезет за пределы фонда
и не будет возмещено из ФГВ
Держу в $, т.к. не имею никакого желания бегать в кедах туда-сюда
А варианты с матрацами, грушами и банковскими ячейками я не рассматриваю априори.
Про девальвацию я слышу уже 10 лет, в течение которых я прошла 14 или 15 ВА, уже сбилась со счета... Ни при одной ВА я ничего не потеряла, кроме сумм менее 10 грн, которые Фонд никому не возвращает.
Поэтому я давно уже сижу на попе ровно, но полностью отдаю себе отчет, что, как гласит восточная мудрость: "Если ты сегодня за один час наловил 10 рыбин, то это вовсе не значит, что завтра за 10 часов ты выловишь хотя бы одну"
Так что, я всегда готова к варианту Бог дал - Бог взял
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:02
J написав: lubopytnaya написав:
,
Лично я в $$$ под фонд
тут логическая ошибка
держите в $ т.к. не хотите терять на девальвации,
но при девальвации то что вы хотите сохранить вылезет за пределы фонда
и не будет возмещено из ФГВ
Я думаю, что логической ошибки тут как раз и нет ибо под фразой "держу $$$ под фонд" большинство понимает вовсе не эквивалент 200000 грн. по текущему курсу на сегодняшний день, а некую расчетную сумму, которая включает в себя и будущие проценты по вкладу и возможность девала. То есть к примеру 6000 $ на сегодня это и будет "под фонд" для годового депо. Если курс через год будет скажем 30 - ФГВ возместит и тело, и % по такому вкладу.
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Flamingo
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:59
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав: логан1919 написав:
Народ, подскажите стоит заходить в эту банку под фонд?
В гривні?
Лично я в $$$ под фонд
Через пару месяцев заканчивается годовой.
По окончании выносить не планирую, ибо некуда.
А до Руслана?
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Квесторе_поверніться
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