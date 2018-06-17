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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:19

Re: Мегабанк

А кто конечный бенефициар этой банки?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:32

  логан1919 написав:А кто конечный бенефициар этой банки?

Суботін Віктор Георгійович 60,8887 % банки.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:54

Re: Мегабанк

  Квесторе_поверніться написав:60,8887

60,8887209342034752034
якщо вже дуже точно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:55

  Квесторе_поверніться написав:
  логан1919 написав:Народ, подскажите стоит заходить в эту банку под фонд?

В гривні?

Лично я в $$$ под фонд :wink:
Через пару месяцев заканчивается годовой.
По окончании выносить не планирую, ибо некуда.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:17

  lubopytnaya написав:,
Лично я в $$$ под фонд :wink:

тут логическая ошибка
держите в $ т.к. не хотите терять на девальвации,
но при девальвации то что вы хотите сохранить вылезет за пределы фонда
и не будет возмещено из ФГВ
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:47

  J написав:
  lubopytnaya написав:,
Лично я в $$$ под фонд :wink:

тут логическая ошибка
держите в $ т.к. не хотите терять на девальвации,
но при девальвации то что вы хотите сохранить вылезет за пределы фонда
и не будет возмещено из ФГВ

Держу в $, т.к. не имею никакого желания бегать в кедах туда-сюда :D
А варианты с матрацами, грушами и банковскими ячейками я не рассматриваю априори.
Про девальвацию я слышу уже 10 лет, в течение которых я прошла 14 или 15 ВА, уже сбилась со счета... Ни при одной ВА я ничего не потеряла, кроме сумм менее 10 грн, которые Фонд никому не возвращает.
Поэтому я давно уже сижу на попе ровно, но полностью отдаю себе отчет, что, как гласит восточная мудрость: "Если ты сегодня за один час наловил 10 рыбин, то это вовсе не значит, что завтра за 10 часов ты выловишь хотя бы одну"

Так что, я всегда готова к варианту Бог дал - Бог взял :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:02

  J написав:
  lubopytnaya написав:,
Лично я в $$$ под фонд :wink:

тут логическая ошибка
держите в $ т.к. не хотите терять на девальвации,
но при девальвации то что вы хотите сохранить вылезет за пределы фонда
и не будет возмещено из ФГВ

Я думаю, что логической ошибки тут как раз и нет ибо под фразой "держу $$$ под фонд" большинство понимает вовсе не эквивалент 200000 грн. по текущему курсу на сегодняшний день, а некую расчетную сумму, которая включает в себя и будущие проценты по вкладу и возможность девала. То есть к примеру 6000 $ на сегодня это и будет "под фонд" для годового депо. Если курс через год будет скажем 30 - ФГВ возместит и тело, и % по такому вкладу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:59

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  логан1919 написав:Народ, подскажите стоит заходить в эту банку под фонд?

В гривні?

Лично я в $$$ под фонд :wink:
Через пару месяцев заканчивается годовой.
По окончании выносить не планирую, ибо некуда.

А до Руслана?
Квесторе_поверніться
 
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