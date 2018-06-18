Ага, РвС, Руслан і Сашко там хазяйнують.
А які банки у Вас ще від Фонд не заповнені.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:04
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:14
Многие.
Если учитывать, что сейчас общее количество банок около 80-ти, то у меня задействованы максимум 15.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:00
давайте вже по 800К на фонд, а то кеди в людей стираються
і фінімоніки нервуються!
+50грн !
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Додано: Пон 18 чер, 2018 16:19
В гривне не более 198К, а в валюте по разному.
В каких-то банках не выше $6,5К, а в каких-то $7,5К. Это годовые депозиты.
А на долгосрочных депозитах 1,5-2 года не более $5К
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:39
Re: Мегабанк
РВС у меня такого счастья нет
больше фонда у меня только укрэксим 10шт
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:53
Re: Мегабанк
+50грн !
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