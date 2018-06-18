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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 225226227228 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 155 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 44 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 21 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 16% 25 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 34% 52 Всього голосів : 155 Додано: Вів 19 чер, 2018 06:29 Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому +50грн !

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Повідомлень: 2291 З нами з: 01.06.14 Подякував: 164 раз. Подякували: 63 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 чер, 2018 15:18 greenozon написав: Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому

То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДП

Я имею в виду свою официальную работу

И именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является.

Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желания

Тем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду.

Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно. То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДПЯ имею в виду свою официальную работуИ именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является.Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желанияТем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду.Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно. Жадность и Отвага! lubopytnaya

Повідомлень: 3267 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1083 раз. Подякували: 383 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 чер, 2018 18:15 lubopytnaya написав: greenozon написав: Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому

То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДП

Я имею в виду свою официальную работу

И именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является.

Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желания

Тем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду.

Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно. То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДПЯ имею в виду свою официальную работуИ именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является.Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желанияТем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду.Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно. вы правы,лучше иметь в нескольких банках,чем в одном но госе поимеют клиента вы правы,лучше иметь в нескольких банках,чем в одном но госе поимеют клиента никому не верю sens

Повідомлень: 10831 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 630 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 225226227228 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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