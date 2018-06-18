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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 06:29

Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:18

  greenozon написав:Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому

То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДП :D
Я имею в виду свою официальную работу :wink:
И именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является.
Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желания :wink:
Тем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду.
Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:15

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому

То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДП :D
Я имею в виду свою официальную работу :wink:
И именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является.
Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желания :wink:
Тем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду.
Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно.
вы правы,лучше иметь в нескольких банках,чем в одном но госе поимеют клиента
никому не верю
sens
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