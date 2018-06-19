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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 06:29
Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:18
greenozon написав:
Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому
То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДП
Я имею в виду свою официальную работу
И именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является.
Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желания
Тем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду.
Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 19 чер, 2018 18:15
lubopytnaya написав: greenozon написав:
Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому
То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДП
Я имею в виду свою официальную работу
И именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является.
Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желания
Тем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду.
Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно.
вы правы,лучше иметь в нескольких банках,чем в одном но госе поимеют клиента
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:57
В отделении сказали, что, возможно, безлимитное пополнение вкладов со ставкой 16,5% перекроют с начала июля.
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TDK
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Додано: Сер 20 чер, 2018 12:28
TDK написав:
В отделении сказали, что, возможно, безлимитное пополнение вкладов со ставкой 16,5%
перекроют с начала июля.
16,7?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 чер, 2018 12:37
дякую за грунтовну відповідь! із більшістю згідний, але
lubopytnaya написав:
а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является.
чому? принцип то й же - зробив одну дію і чекаєш сроку погашення.
там правда є ще поняття купонних виплат, але суті не міняє.
як на мене це теж пасвивний дохід.
lubopytnaya написав:
Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К
хм, якщо 200 000 це мєлка сума, що ж тоді велика
lubopytnaya написав:
Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желания
ЦП ОВДП зберігаються НЕ в брокера.
але так- брокер як прокладка зїсть пару % (небагато)
lubopytnaya написав:
Тем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду.
а ФОнд це приватна кантора?
ви забули саму основну фішку - із депозитів государство тяне мзду (19.5%)
а звідти - лише 1.5 військового (надіюсь скоро відмінять це неподобство)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Сер 20 чер, 2018 12:43
Квесторе_поверніться написав: TDK написав:
В отделении сказали, что, возможно, безлимитное пополнение вкладов со ставкой 16,5%
перекроют с начала июля.
16,7?
16,7 тоже. Это один и тот же вклад, только с лояльностью.
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TDK
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