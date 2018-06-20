greenozon написав:Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому
То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДП Я имею в виду свою официальную работу И именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является. Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желания Тем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду. Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно.
greenozon написав:Але ж очевидно що вона більш прибуткова ніж те, чим ви займаєтесь, то дозвольте поцікавитись чому
То, чем я занимаюсь, гораздо прибыльнее как депозитов так и ОВДП Я имею в виду свою официальную работу И именно потому, что у меня ненормированный рабочий день (я руководитель), то дополнительно я могу себе позволить лишь пассивный доход, а ОВДП, в отличие от депозитов, таковым не является. Кроме того, депозиты лежат в разных местах и мелкими суммами по 200К, а для ОВДП нужны суммы на порядок больше и в одном месте. Да и связываться с брокерами у меня нет никакого желания Тем более, в гарантии государства я верю меньше, чем Фонду. Фонд меня еще ни разу не обманул, а государство обманывает ежедневно.
вы правы,лучше иметь в нескольких банках,чем в одном но госе поимеют клиента