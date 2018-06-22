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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:48
Искатель написав:
Т.е. это приложение для оплаты коммуналки и пополнения мобильного? А все депозиты там не будут видны?
да. комуналка, пополняшка телефонов и переводы. депозитов нет.
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логан1919
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:08
всем доброго времени суток. на днях произошло знакомство с мегой. если честно то больше негативных впечатлений чем позитивных. ничего критичного, но все же.
начну по порядку. ближайшее отделение в соседнем городе. ехал по навигатору. адрес в гуглкартах указан не верно. в поддержку не дозвонился. начал бегать распрашивать прохожих (с фондом в карманах) где мегабанк. 95% о нем не слышали вообще (хотя отделение в самом центре)..
пытаюсь открыть депозит. бонус 0.2% за онлайн заявку. оказывается я дома должен был ее сделать сам! (до этого везде делал прямо в отделении) со своего смартфона это сделать оказалось геморно, а у менагера типа выхода нет в браузер.. с горем пополам открыли.
карту мгновенную не дают к депозитам. именная, ждать до 10 дней, ну и ехать еще раз к ним за 70км.. смс банкинг и просмотр баланса платный, второе снятие за месяц в банкоматах украины тоже..
больше всего понравился пункт 3.18 договора - если клиент в день окончания депо, не придет за ним до 16-00, депо автопролонгируется.. псдц.. на горячке ответили что нужно отдельно писать заявление об отмене автопролонгации.
сама менегер, тоже оставила впечатление ванильной дуры взятой по газете обьявлений.. несколько раз перепечатывали договор - не могла внести правильно мои паспортные данные в базу..
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логан1919
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Додано: Суб 23 чер, 2018 06:57
Не переймайтесь. Человеческий фактор присутствует везде. Банк не такой уж большой, поэтому поток клиентов не стимулирует к значительному улучшению сервиса. Ну и не забывайте глобально: никто никому ничего не должен. Лучше бы сюда заранее вопросов накидали, впрочем всё у Вас получилось, пополнения только могут закрыть...
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kreuz
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:25
логан1919
И в каком городе отделение если не секрет? Да, конечно если не в мегаполисе то беда.
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Froman
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:43
логан1919
Все это же напишите им. Я если что все свои претензии пишу на минфине, с подробностями, номером отделения, фамилией касира.
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Nevo
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:45
Искатель написав:
Т.е. это приложение для оплаты коммуналки и пополнения мобильного? А все депозиты там не будут видны?
да, еще не все детали доработали. Хоть что-то
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Nevo
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:20
Nevo написав:логан1919
Все это же напишите им. Я если что все свои претензии пишу на минфине, с подробностями, номером отделения, фамилией касира.
И что помогает? По другим банкам не помогало (например ПУМБ), даже чудило, которое там отвечает от лица банка и просит данные в личку для разбирательства , потом больше не отвечает.
Но с Мегой, хоть и банк не первого пошиба все неплохо у нас. Девочки даже в обед открывают, если есть необходимость. Все без проблем. Но конечно зарекаться не буду.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Суб 23 чер, 2018 16:59
Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.
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логан1919
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Додано: Суб 23 чер, 2018 17:47
логан1919 написав:
Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.
В Сбере у меня получалось, но сумму не помню уже, потом бы я Агриколь пробанул, следующим ПИБ, поскольку в Альфе лимит подобно Привату вроде. Другие не знаю.
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kreuz
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Додано: Суб 23 чер, 2018 18:00
логан1919 В банкомате Укрсиббанка снимаю с карты Альфа Ultra по 4000 грн. за один раз. Может еще зависит от типа карты.
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green
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