Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:08

всем доброго времени суток. на днях произошло знакомство с мегой. если честно то больше негативных впечатлений чем позитивных. ничего критичного, но все же.



начну по порядку. ближайшее отделение в соседнем городе. ехал по навигатору. адрес в гуглкартах указан не верно. в поддержку не дозвонился. начал бегать распрашивать прохожих (с фондом в карманах) где мегабанк. 95% о нем не слышали вообще (хотя отделение в самом центре)..



пытаюсь открыть депозит. бонус 0.2% за онлайн заявку. оказывается я дома должен был ее сделать сам! (до этого везде делал прямо в отделении) со своего смартфона это сделать оказалось геморно, а у менагера типа выхода нет в браузер.. с горем пополам открыли.



карту мгновенную не дают к депозитам. именная, ждать до 10 дней, ну и ехать еще раз к ним за 70км.. смс банкинг и просмотр баланса платный, второе снятие за месяц в банкоматах украины тоже..



больше всего понравился пункт 3.18 договора - если клиент в день окончания депо, не придет за ним до 16-00, депо автопролонгируется.. псдц.. на горячке ответили что нужно отдельно писать заявление об отмене автопролонгации.



сама менегер, тоже оставила впечатление ванильной дуры взятой по газете обьявлений.. несколько раз перепечатывали договор - не могла внести правильно мои паспортные данные в базу..