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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:48

  Искатель написав:
  Nevo написав:Кто уже успел протестить
МЕГАБАНК обновил мобильное приложение Megabank online
https://www.megabank.ua/news/news19062018


Т.е. это приложение для оплаты коммуналки и пополнения мобильного? А все депозиты там не будут видны?

да. комуналка, пополняшка телефонов и переводы. депозитов нет.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:08

Re: Мегабанк

всем доброго времени суток. на днях произошло знакомство с мегой. если честно то больше негативных впечатлений чем позитивных. ничего критичного, но все же.

начну по порядку. ближайшее отделение в соседнем городе. ехал по навигатору. адрес в гуглкартах указан не верно. в поддержку не дозвонился. начал бегать распрашивать прохожих (с фондом в карманах) где мегабанк. 95% о нем не слышали вообще (хотя отделение в самом центре)..

пытаюсь открыть депозит. бонус 0.2% за онлайн заявку. оказывается я дома должен был ее сделать сам! (до этого везде делал прямо в отделении) со своего смартфона это сделать оказалось геморно, а у менагера типа выхода нет в браузер.. с горем пополам открыли.

карту мгновенную не дают к депозитам. именная, ждать до 10 дней, ну и ехать еще раз к ним за 70км.. смс банкинг и просмотр баланса платный, второе снятие за месяц в банкоматах украины тоже..

больше всего понравился пункт 3.18 договора - если клиент в день окончания депо, не придет за ним до 16-00, депо автопролонгируется.. псдц.. на горячке ответили что нужно отдельно писать заявление об отмене автопролонгации.

сама менегер, тоже оставила впечатление ванильной дуры взятой по газете обьявлений.. несколько раз перепечатывали договор - не могла внести правильно мои паспортные данные в базу..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 06:57

Re: Мегабанк

Не переймайтесь. Человеческий фактор присутствует везде. Банк не такой уж большой, поэтому поток клиентов не стимулирует к значительному улучшению сервиса. Ну и не забывайте глобально: никто никому ничего не должен. Лучше бы сюда заранее вопросов накидали, впрочем всё у Вас получилось, пополнения только могут закрыть...
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:25

логан1919
И в каком городе отделение если не секрет? Да, конечно если не в мегаполисе то беда.
Froman
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:43

логан1919
Все это же напишите им. Я если что все свои претензии пишу на минфине, с подробностями, номером отделения, фамилией касира.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:45

  Искатель написав:
  Nevo написав:Кто уже успел протестить
МЕГАБАНК обновил мобильное приложение Megabank online
https://www.megabank.ua/news/news19062018


Т.е. это приложение для оплаты коммуналки и пополнения мобильного? А все депозиты там не будут видны?


да, еще не все детали доработали. Хоть что-то
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:20

  Nevo написав:логан1919
Все это же напишите им. Я если что все свои претензии пишу на минфине, с подробностями, номером отделения, фамилией касира.

И что помогает? По другим банкам не помогало (например ПУМБ), даже чудило, которое там отвечает от лица банка и просит данные в личку для разбирательства , потом больше не отвечает. :mrgreen:

Но с Мегой, хоть и банк не первого пошиба все неплохо у нас. Девочки даже в обед открывают, если есть необходимость. Все без проблем. Но конечно зарекаться не буду.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:59

...

Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:47

  логан1919 написав:Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.

В Сбере у меня получалось, но сумму не помню уже, потом бы я Агриколь пробанул, следующим ПИБ, поскольку в Альфе лимит подобно Привату вроде. Другие не знаю.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:00

логан1919 В банкомате Укрсиббанка снимаю с карты Альфа Ultra по 4000 грн. за один раз. Может еще зависит от типа карты.
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