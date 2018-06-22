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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:58

Re: Мегабанк

Я про снятие с карты Мега писал, если чё. И не забывайте о блокировке в чужих банкоматах 1% + 6 грн если ничё не путаю, поэтому в ноль снять не выйдет.
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kreuz
 
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Подякував: 106 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:31

  kreuz написав:Я про снятие с карты Мега писал, если чё. И не забывайте о блокировке в чужих банкоматах 1% + 6 грн если ничё не путаю, поэтому в ноль снять не выйдет.
первое снятие в месяц без комиса. Вот и хочется найти банкомат с выдачей за раз до 3к
логан1919
 
Повідомлень: 115
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  #<1 ... 227228229230
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