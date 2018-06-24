Додано: Суб 23 чер, 2018 18:58

Я про снятие с карты Мега писал, если чё. И не забывайте о блокировке в чужих банкоматах 1% + 6 грн если ничё не путаю, поэтому в ноль снять не выйдет.

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