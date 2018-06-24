RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 227228229230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:58

Re: Мегабанк

Я про снятие с карты Мега писал, если чё. И не забывайте о блокировке в чужих банкоматах 1% + 6 грн если ничё не путаю, поэтому в ноль снять не выйдет.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:31

  kreuz написав:Я про снятие с карты Мега писал, если чё. И не забывайте о блокировке в чужих банкоматах 1% + 6 грн если ничё не путаю, поэтому в ноль снять не выйдет.
первое снятие в месяц без комиса. Вот и хочется найти банкомат с выдачей за раз до 3к
логан1919
 
Повідомлень: 115
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:07

Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?
Клиент_
 
Повідомлень: 10
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:29

  Клиент_ написав:Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?

Ответ на все ваши вопросы - нет
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 569
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:45

Клиент_
В ИБ есть все, увы пока что кроме операций с депо.
Nevo
 
Повідомлень: 237
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:48

ruvex
Вроде как да.
ПИ.СИ. Я вообще почетный "жалобщик" везде где можно, в основном магазины конечно. Сам за свои права не поборешся, так и будут обслуживать "никак"
Nevo
 
Повідомлень: 237
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:57

  логан1919 написав:
карту мгновенную не дают к депозитам. именная, ждать до 10 дней, ну и ехать еще раз к ним за 70км.. смс банкинг и просмотр баланса платный, второе снятие за месяц в банкоматах украины тоже..

больше всего понравился пункт 3.18 договора - если клиент в день окончания депо, не придет за ним до 16-00, депо автопролонгируется.. псдц.. на горячке ответили что нужно отдельно писать заявление об отмене автопролонгации.

сама менегер, тоже оставила впечатление ванильной дуры взятой по газете обьявлений.. несколько раз перепечатывали договор - не могла внести правильно мои паспортные данные в базу..


Жаль, что Вы не описали, что будете ехать аж в другой город в "Мегабанк". Я бы сразу Вам подсказал лайфхак, как в таких ситуациях делать.
Можно открыть в отделении текущий счет (открытие - бесплатно) в нужной валюте (гривна, доллар, евро) и договориться с менеджером (девочкой, которая Вас обслуживала), чтобы по окончанию депозита он падал на этот текущий счет.
Тогда Вы сможете, даже если вдруг не попадете в нужный день в отделение, приехать позже и спокойно или переоформить на нужный срок, или забрать.
Этот вариант мне подсказали у меня знакомые из "Мегабанка" (как любимому клиенту).
А иначе - да, автопролонгация и не всегда удается заранее отключить...

P.S. Текущие счета можно открыть когда угодно, в принципе. Как следующий раз там будете, так и откройте. Они кушать не просят, за неактивность денег не берут вроде...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 22.02.16
Подякував: 143 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:00

  логан1919 написав:Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.

Из перечисленных самый нежадный для чужих карт - "Креди Агриколь". Вот только он дает всего один раз снять. Т.е. сразу надо всю сумму задать :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 22.02.16
Подякував: 143 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:01

  green написав:логан1919 В банкомате Укрсиббанка снимаю с карты Альфа Ultra по 4000 грн. за один раз. Может еще зависит от типа карты.


Подозреваю, что карта VISA. Уточните, если не тяжело.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 22.02.16
Подякував: 143 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 227228229230
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, J, jay2004, kostya77, mephala, mixa, vitaliy1111, wolt450, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МАРФИН БАНК (554)
25.06.2018 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.