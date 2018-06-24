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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 18:58
Re: Мегабанк
Я про снятие с карты Мега писал, если чё. И не забывайте о блокировке в чужих банкоматах 1% + 6 грн если ничё не путаю, поэтому в ноль снять не выйдет.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 20:31
Додано: Нед 24 чер, 2018 22:07
Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:29
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:48
ruvex
Вроде как да.
ПИ.СИ. Я вообще почетный "жалобщик" везде где можно, в основном магазины конечно. Сам за свои права не поборешся, так и будут обслуживать "никак"
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:57
Жаль, что Вы не описали, что будете ехать аж в другой город в "Мегабанк". Я бы сразу Вам подсказал лайфхак, как в таких ситуациях делать.
Можно открыть в отделении текущий счет (открытие - бесплатно) в нужной валюте (гривна, доллар, евро) и договориться с менеджером (девочкой, которая Вас обслуживала), чтобы по окончанию депозита он падал на этот текущий счет.
Тогда Вы сможете, даже если вдруг не попадете в нужный день в отделение, приехать позже и спокойно или переоформить на нужный срок, или забрать.
Этот вариант мне подсказали у меня знакомые из "Мегабанка" (как любимому клиенту).
А иначе - да, автопролонгация и не всегда удается заранее отключить...
P.S. Текущие счета можно открыть когда угодно, в принципе. Как следующий раз там будете, так и откройте. Они кушать не просят, за неактивность денег не берут вроде...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:00
Из перечисленных самый нежадный для чужих карт - "Креди Агриколь". Вот только он дает всего один раз снять. Т.е. сразу надо всю сумму задать
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:01
Подозреваю, что карта VISA. Уточните, если не тяжело.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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