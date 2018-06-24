|
|
|
Мегабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 18:58
Я про снятие с карты Мега писал, если чё. И не забывайте о блокировке в чужих банкоматах 1% + 6 грн если ничё не путаю, поэтому в ноль снять не выйдет.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1015
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 20:31
kreuz написав:
Я про снятие с карты Мега писал, если чё. И не забывайте о блокировке в чужих банкоматах 1% + 6 грн если ничё не путаю, поэтому в ноль снять не выйдет.
первое снятие в месяц без комиса. Вот и хочется найти банкомат с выдачей за раз до 3к
-
логан1919
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 чер, 2018 22:07
Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:29
Клиент_ написав:
Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?
Ответ на все ваши вопросы - нет
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 572
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:45
Клиент_
В ИБ есть все, увы пока что кроме операций с депо.
-
Nevo
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 27.04.11
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:48
ruvex
Вроде как да.
ПИ.СИ. Я вообще почетный "жалобщик" везде где можно, в основном магазины конечно. Сам за свои права не поборешся, так и будут обслуживать "никак"
-
Nevo
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 27.04.11
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:57
логан1919 написав:
карту мгновенную не дают к депозитам. именная, ждать до 10 дней, ну и ехать еще раз к ним за 70км.. смс банкинг и просмотр баланса платный, второе снятие за месяц в банкоматах украины тоже..
больше всего понравился пункт 3.18 договора - если клиент в день окончания депо, не придет за ним до 16-00, депо автопролонгируется.. псдц.. на горячке ответили что нужно отдельно писать заявление об отмене автопролонгации.
сама менегер, тоже оставила впечатление ванильной дуры взятой по газете обьявлений.. несколько раз перепечатывали договор - не могла внести правильно мои паспортные данные в базу..
Жаль, что Вы не описали, что будете ехать аж в другой город в "Мегабанк". Я бы сразу Вам подсказал лайфхак, как в таких ситуациях делать.
Можно открыть в отделении текущий счет (открытие - бесплатно) в нужной валюте (гривна, доллар, евро) и договориться с менеджером (девочкой, которая Вас обслуживала), чтобы по окончанию депозита он падал на этот текущий счет.
Тогда Вы сможете, даже если вдруг не попадете в нужный день в отделение, приехать позже и спокойно или переоформить на нужный срок, или забрать.
Этот вариант мне подсказали у меня знакомые из "Мегабанка" (как любимому клиенту).
А иначе - да, автопролонгация и не всегда удается заранее отключить...
P.S. Текущие счета можно открыть когда угодно, в принципе. Как следующий раз там будете, так и откройте. Они кушать не просят, за неактивность денег не берут вроде...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1465
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:00
логан1919 написав:
Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.
Из перечисленных самый нежадный для чужих карт - "Креди Агриколь". Вот только он дает всего один раз снять. Т.е. сразу надо всю сумму задать
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1465
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:01
green написав:логан1919
В банкомате Укрсиббанка снимаю с карты Альфа Ultra по 4000 грн. за один раз. Может еще зависит от типа карты.
Подозреваю, что карта VISA. Уточните, если не тяжело.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1465
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:41
Искатель написав: green написав:логан1919
В банкомате Укрсиббанка снимаю с карты Альфа Ultra по 4000 грн. за один раз. Может еще зависит от типа карты.
Подозреваю, что карта VISA. Уточните, если не тяжело.
Пакетные карты у Аллы вроде бы были только Визы. Не?
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 572
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|