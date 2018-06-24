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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:42
Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза
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mustbe
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- Повідомлень: 524
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 68 раз.
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- Профіль
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:10
mustbe написав:
Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза
Ясно. Просто аллыным Комфортом никогда не владел, потому и не знал
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Flamingo
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- Повідомлень: 572
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 145 раз.
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- Профіль
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