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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:42

Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза
mustbe
 
Повідомлень: 524
З нами з: 27.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:10

  mustbe написав:Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза

Ясно. Просто аллыным Комфортом никогда не владел, потому и не знал :(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 572
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:06

Искатель Да,карта VISA Ultra. Я просто не знал что Visa позволяет больше снять.
Востаннє редагувалось green в Пон 25 чер, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
green
 
Повідомлень: 51
З нами з: 10.10.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:11

Искатель Можно при открытии депо отменить лонгацию в отделении заявлением и тогда по окончании срока сумма вклада упадет на карту.
green
 
Повідомлень: 51
З нами з: 10.10.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:30

  Клиент_ написав:Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?

Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.
Marchuk
 
Повідомлень: 74
З нами з: 29.11.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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