Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:10
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:06
Искатель Да,карта VISA Ultra. Я просто не знал что Visa позволяет больше снять.
Востаннє редагувалось green в Пон 25 чер, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:11
Искатель Можно при открытии депо отменить лонгацию в отделении заявлением и тогда по окончании срока сумма вклада упадет на карту.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:30
Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.
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