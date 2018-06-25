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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:42
Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза
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mustbe
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:10
mustbe написав:
Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза
Ясно. Просто аллыным Комфортом никогда не владел, потому и не знал
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Flamingo
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:06
Искатель Да,карта VISA Ultra. Я просто не знал что Visa позволяет больше снять.
Востаннє редагувалось green
в Пон 25 чер, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:11
Искатель Можно при открытии депо отменить лонгацию в отделении заявлением и тогда по окончании срока сумма вклада упадет на карту.
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green
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:30
Клиент_ написав:
Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?
Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.
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Marchuk
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:57
Marchuk написав: Клиент_ написав:
Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?
Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.
Оплата коммунальных как и было раньше - с комиссией?
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Stringer
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