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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:42

Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза
mustbe
 
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Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:10

  mustbe написав:Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза

Ясно. Просто аллыным Комфортом никогда не владел, потому и не знал :(
Flamingo
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Повідомлень: 572
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:06

Искатель Да,карта VISA Ultra. Я просто не знал что Visa позволяет больше снять.
Востаннє редагувалось green в Пон 25 чер, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
green
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:11

Искатель Можно при открытии депо отменить лонгацию в отделении заявлением и тогда по окончании срока сумма вклада упадет на карту.
green
 
Повідомлень: 51
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:30

  Клиент_ написав:Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?

Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.
Marchuk
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:57

  Marchuk написав:
  Клиент_ написав:Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?

Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.

Оплата коммунальных как и было раньше - с комиссией?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 05:26

  green написав:Искатель Можно при открытии депо отменить лонгацию в отделении заявлением и тогда по окончании срока сумма вклада упадет на карту.


Тут же Логан1919 описывал ситуацию, когда нет карты. Я подсказал вариант без карты, как обойтись. Сам так делаю - и по доллару, и по гривне. Очень удобно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:32

  green написав:Искатель Да,карта VISA Ultra. Я просто не знал что Visa позволяет больше снять.

Мне горячка сказала что что будет мастер кард дебет стандарт к депозиту..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:44

  Искатель написав:
  логан1919 написав:Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.

Из перечисленных самый нежадный для чужих карт - "Креди Агриколь". Вот только он дает всего один раз снять. Т.е. сразу надо всю сумму задать :)

Будучи несколько лет назад погорельцем ВАБ банка, долги возвращала Алла. Исходя из опыта больше всех за сутки налил банкомат ахметки - 50к. Без комиса, но не более штуки за транзакцию.. Пришлось долго играться..
логан1919
 
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  #<1 ... 228229230231
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