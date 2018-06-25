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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:42

Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:10

  mustbe написав:Комфорт - Мастер.
Ультра, Платинум - Виза

Ясно. Просто аллыным Комфортом никогда не владел, потому и не знал :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:06

Искатель Да,карта VISA Ultra. Я просто не знал что Visa позволяет больше снять.
Востаннє редагувалось green в Пон 25 чер, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
green
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:11

Искатель Можно при открытии депо отменить лонгацию в отделении заявлением и тогда по окончании срока сумма вклада упадет на карту.
green
 
Повідомлень: 51
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:30

  Клиент_ написав:Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?

Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.
Marchuk
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:57

  Marchuk написав:
  Клиент_ написав:Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?

Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.

Оплата коммунальных как и было раньше - с комиссией?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 05:26

  green написав:Искатель Можно при открытии депо отменить лонгацию в отделении заявлением и тогда по окончании срока сумма вклада упадет на карту.


Тут же Логан1919 описывал ситуацию, когда нет карты. Я подсказал вариант без карты, как обойтись. Сам так делаю - и по доллару, и по гривне. Очень удобно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:32

  green написав:Искатель Да,карта VISA Ultra. Я просто не знал что Visa позволяет больше снять.

Мне горячка сказала что что будет мастер кард дебет стандарт к депозиту..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:44

  Искатель написав:
  логан1919 написав:Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.

Из перечисленных самый нежадный для чужих карт - "Креди Агриколь". Вот только он дает всего один раз снять. Т.е. сразу надо всю сумму задать :)

Будучи несколько лет назад погорельцем ВАБ банка, долги возвращала Алла. Исходя из опыта больше всех за сутки налил банкомат ахметки - 50к. Без комиса, но не более штуки за транзакцию.. Пришлось долго играться..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:24

  логан1919 написав:
  green написав:Искатель Да,карта VISA Ultra. Я просто не знал что Visa позволяет больше снять.

Мне горячка сказала что что будет мастер кард дебет стандарт к депозиту..


Мастеркард - это хуже. По Мастерам лимиты на снятие меньше.
Но "Креди Агриколь" даст 3000 за один подход, проверено не раз. Но только одной суммой старайтесь снять, второй раз он пишет ноль, даже если первый раз сняли меньше 3000.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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