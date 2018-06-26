RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 229230231232

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:25

  логан1919 написав:
  Искатель написав:
  логан1919 написав:Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.

Из перечисленных самый нежадный для чужих карт - "Креди Агриколь". Вот только он дает всего один раз снять. Т.е. сразу надо всю сумму задать :)

Будучи несколько лет назад погорельцем ВАБ банка, долги возвращала Алла. Исходя из опыта больше всех за сутки налил банкомат ахметки - 50к. Без комиса, но не более штуки за транзакцию.. Пришлось долго играться..


ПУМБ по чужим Мастерам дает не больше 2000. Проверено не раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 22.02.16
Подякував: 144 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:26

Re: Мегабанк

без питань виплатили два валютних фонди. один залишив
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3038
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:32

Stringer
Без комиссии можно оплатить через мобильное приложение с карты МЕГАБАНКА
Nevo
 
Повідомлень: 238
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:32

А вчера то праздник был
https://www.megabank.ua/news/news26062018
hvilya
 
Повідомлень: 102
З нами з: 20.12.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:15

  Marchuk написав:
  Клиент_ написав:Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?

Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.

В веб-версии (удалось зарегаться отдельно от приложения) кстати по карте посмотреть ничего не смог, а в мобильном приложении якобы есть возможность. За что тут можно без комиссии заплатить для доступа к карте из приложения? И что видно: доступный баланс, поступления, списания, блокировки?..
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 229230231232
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gleb, maxim2014, slasva, TASCOMBANK і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3631)
27.06.2018 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.