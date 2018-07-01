логан1919 написав:Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.
Из перечисленных самый нежадный для чужих карт - "Креди Агриколь". Вот только он дает всего один раз снять. Т.е. сразу надо всю сумму задать
Будучи несколько лет назад погорельцем ВАБ банка, долги возвращала Алла. Исходя из опыта больше всех за сутки налил банкомат ахметки - 50к. Без комиса, но не более штуки за транзакцию.. Пришлось долго играться..
ПУМБ по чужим Мастерам дает не больше 2000. Проверено не раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Клиент_ написав:Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?
Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.
В веб-версии (удалось зарегаться отдельно от приложения) кстати по карте посмотреть ничего не смог, а в мобильном приложении якобы есть возможность. За что тут можно без комиссии заплатить для доступа к карте из приложения? И что видно: доступный баланс, поступления, списания, блокировки?..
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сегодня был в отделении. написал заявление об отмене автопролонгации. открыл текущий счет (отдельная благодарочка искателю за совет) как и обещали выдали мастер. со слов начальницы отделения больше 2к за раз не наливает ни один чужой банкомат. поэтому снимать весь процент сразу не получится.. печалька..