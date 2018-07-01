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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:25

  логан1919 написав:
  Искатель написав:
  логан1919 написав:Подскажите, в каком банкомате лучше снимать проценты с карты меги? Родной далеко, из ближайших примат. Но там лимит до 1к за раз. А дальше у меги комиссии на снятие.. Есть альфа, сбер, тас, пумб, агриколь, укрсиб, проминвест, укргаз.

Из перечисленных самый нежадный для чужих карт - "Креди Агриколь". Вот только он дает всего один раз снять. Т.е. сразу надо всю сумму задать :)

Будучи несколько лет назад погорельцем ВАБ банка, долги возвращала Алла. Исходя из опыта больше всех за сутки налил банкомат ахметки - 50к. Без комиса, но не более штуки за транзакцию.. Пришлось долго играться..


ПУМБ по чужим Мастерам дает не больше 2000. Проверено не раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:26

Re: Мегабанк

без питань виплатили два валютних фонди. один залишив
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:32

Stringer
Без комиссии можно оплатить через мобильное приложение с карты МЕГАБАНКА
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:32

А вчера то праздник был
https://www.megabank.ua/news/news26062018
hvilya
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:15

  Marchuk написав:
  Клиент_ написав:Здравствуйте. Я пока не клиент Меги, но присматриваюсь. Скажите пожалуйста, интернет-банкинг полноценный? Можно депо открывать, пополнять, затем выводить?

Данный функционал в разработке у них еще. Сейчас из того что можно это просмотреть баланс и движение средств по карте, оплатить коммунальные платежи, осуществить перевод на любую карту любого банка, оплатить интернет, телевидение, охрану, пополнить мобильный, осуществить платеж по реквизитам.

В веб-версии (удалось зарегаться отдельно от приложения) кстати по карте посмотреть ничего не смог, а в мобильном приложении якобы есть возможность. За что тут можно без комиссии заплатить для доступа к карте из приложения? И что видно: доступный баланс, поступления, списания, блокировки?..
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:03

Изменение ставок по депо

С сегодняшнего дня изменили ставки по депо в гривне - оставили без изменений 16.5% на год с выплатой в конце срока, а остальные снизили.
Подробнее тут: https://www.megabank.ua/articles/deposits/tariffs.pdf
Пополнение пока не отменили...
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:10

Re: Мегабанк

сегодня был в отделении. написал заявление об отмене автопролонгации. открыл текущий счет (отдельная благодарочка искателю за совет) как и обещали выдали мастер. со слов начальницы отделения больше 2к за раз не наливает ни один чужой банкомат. поэтому снимать весь процент сразу не получится.. печалька..

зы. ставки по депо упали.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:31

  логан1919 написав:больше 2к за раз не наливает ни один чужой банкомат. поэтому снимать весь процент сразу не получится.. печалька..

В ЕРЦ есть p2p перевод с карты Меги на карту любого банка без комиссии. Правда, по умолчанию дневной лимит такого перевода установлен в размере 500грн, чтобы его поднять на постоянной основе, нужно заплатить единоразово в отделении 10грн и написать заявление, либо каждый раз звонить на горячку и поднимать лимит на сутки, при этом 10грн будет сниматься с каждого обращения.
cheetach
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:42

  cheetach написав:
  логан1919 написав:больше 2к за раз не наливает ни один чужой банкомат. поэтому снимать весь процент сразу не получится.. печалька..

В ЕРЦ есть p2p перевод с карты Меги на карту любого банка без комиссии. Правда, по умолчанию дневной лимит такого перевода установлен в размере 500грн, чтобы его поднять на постоянной основе, нужно заплатить единоразово в отделении 10грн и написать заявление, либо каждый раз звонить на горячку и поднимать лимит на сутки, при этом 10грн будет сниматься с каждого обращения.

скачал мобильное приложение. для подвязки карты, там предложено совершить один платеж через это самое р2р. учитывая, что я раньше никогда этой хренью не пользовался, карточку благополучно заблочило. оказывается пин и интернет-пин разные вещи.. после привата и его сервиса этот гребаный мегабанк сплошное хождение по мукам..

зы. в фамилии на карте, умудрились сделать 2 ошибки. де*илы, б*ядь (с)
логан1919
 
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