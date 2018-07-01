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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:17

  cheetach написав: при этом 10грн будет сниматься с каждого обращения.

Это по богатому...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:39

матюки

Дві нових пошесті від УкрГаза:
1: в системі банка втрачено все те що зветься "кодове слово" (для ідентифікації клієнта онлайн і т.і.). Для ідентифікації онлайн зараз треба надавати безліч різних даних.
2: якщо в новітньому онлайн банкінгу клієнт встановлює ліміти на операції з платіжною карткою то сума по кожній операції онлайн показується у валюті рахунка, але насправді то в будь якому випадку гривня. Наприклад ви встановили 50 долярів ліміт в торгівельній мережи по доляровій картці, але фактично буде 50 гривень..зрозуміле, що це може бути неприємним, а за поганих обставин і фатальним....
Інформація отримана шляхом довготривалих перемовин з різними операторками контакт центра
chieff
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:46

Re: Мегабанк

  chieff написав:УкрГаза:

Чому тут сваритесь?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:50

мегабанк займається телефонним спамерством

десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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